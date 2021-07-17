Вместо курорта: зачем брать отпуск, если никуда не едешь

Из-за закрытия границ и ограничения перемещений путешественники оказались в пандемию без привычного вида отдыха. Ассоциация туроператоров России сообщает, что внутренний туризм в 2020 году сократился на 34-40%, а выездной — на 77%. Теперь люди отдыхают, чтобы исследовать родной город, провести время с семьей или узнать себя. "Рамблер" рассказывает, зачем брать отпуск или выходные, если поехать некуда.

Идея "отпуска без поездок" получила популярность после кризиса 2008 года в США. Граждане экономили на всем, денег на туризм не хватало, но отдыхать хотелось. Родилось движение, представители которого брали на работе выходные, чтобы исследовать малую родину.

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У отпуска без путешествий даже появилось название — стейкейшн (от английского stay — остаться, vacation — отпуск). Вновь такой тип отдыха стал актуален во время пандемии. Границы закрыты, открытые курорты переполнены, надо тратить деньги на ПЦР-тесты и переплачивать за туры. Да и постоянные перемещения по общественным местам в пандемию устраивают не всех. Поэтому заядлые путешественники теперь выбирают туризм не вширь, а вглубь — внутрь страны, города или района.

Зачем так отдыхать

Сэкономить деньги. Конечно, траты все равно будут. Однако они не сравнимы с тратами на перелет, зарубежные гостиницы и лежаки.

Узнать свой город или область. Мы постоянно стремимся в другие страны, но не в курсе, как выглядит соседний район. Стейкейшн — отличный повод посмотреть на город глазами туриста. Необязательно сидеть дома: отправляйтесь в пригороды или в путешествие по области.

Перезагрузиться и отдохнуть. Планирование традиционного отпуска забирает много сил: надо забронировать билеты, найти гостиницу, планировать экскурсии. Когда остаешься дома, можно посвятить освободившееся время себе и близким.

Сделать то, что давно откладывали. Посмотреть фильмы из списка, приготовить сложное блюдо, выспаться — вариантов масса. Главное — не воспринимать стейкейшн как время для бытовых задач, типа ремонта или генеральной уборки. Отдых есть отдых.

Как правильно

Планировать хотя бы чуть-чуть. Если цель отдыха — узнать малую родину, то необходимо провести хотя бы минимальный поиск: какими местами город знаменит, куда ходят приезжие, что хвалят и ругают.

Не торопиться. Можно задержаться в музее подольше, потому что потом ехать не на трансфере в гостиницу, а домой. Погрузитесь в момент и не бегайте от места к месту.

Отключить уведомления на телефоне и включить автоответчик. Во время отдыха важно отпускать мысли и не заниматься работой, даже если очень хочется. Отрубите себя на время от мира и прислушайтесь к себе.