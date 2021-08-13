«Аэрофлот» анонсировал прямые рейсы в популярные пляжные страны

Российская авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала прямые рейсы в четыре популярные пляжные страны. Об этом заявил глава компании Михаил Полубояринов. Его слова передает «Россия-24».
«Предполагаем начать полеты в Мексику, это достаточно интересное туристическое направление. Планируем и рассматриваем полеты в Доминиканскую республику, также мы рассматриваем Маврикий и Иорданию», — рассказал он.
Авиакомпания ожидает увеличения количества рейсов в Египет.
«Со 2 сентября мы планируем начать полеты в Коломбо, это Шри-Ланка, по-моему, порядка двух частот в неделю», — отметил руководитель компании.
Также Полубояринов обратил внимание на то, что из-за подорожания авиатоплива и увеличения спроса цена на билеты «будет сбалансированной», но нестабильной.
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