Полет на самолете может быть интересным, долгожданным и захватывающим, но для человеческого организма условия на борту близки к экстремальным. "Рамблер" расскажет, как обезопасить себя от повышения давления в самолете.

Фото: Рамблер Рамблер

В первую очередь плохо становится пассажирам, которые страдают от сердечно-сосудистых и бронхо-легочных заболеваний.

С заложенным носом садиться в самолет нельзя, иначе под влиянием перепадов давления можно заработать экссудативный средний отит и даже разрыв барабанной перепонки.

В целом, перед полетом хорошо провериться у врача и особое внимание обратить на состояние сердца и легких. Например, взять с собой таблетки от давления или аэрозоль противозастойного действия.

Пейте больше жидкости до и во время полета. При длительных путешествиях по воздуху каждый час организм человека теряет один стакан жидкости. Воздух в самолете на 40% суше, чем необходимо человеку. Из-за этого кровь становится гуще и нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает. Также важно иногда двигаться, чтобы исключить вариант тромбоза.

Перед полетом можно выпить 30-40 капель валерианы или корвалола. Это поможет успокоить учащенное сердцебиение из-за страха перед полетами, а также расслабит сердце.