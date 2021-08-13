Россиян, возвращающихся из Египта, ждут 15 пунктов досмотров

Туристам, возвращающимся из Шарм-эш-Шейха и Хургады прямым рейсом в Россию, предстоит пройти строгий досмотр перед полетом. Об этом сообщают «Известия».
Сотрудники аэропортов специально подготовили отдельный коридор для зоны досмотров. Зона ожидания посадки также обнесена стеклянной стеной. Российским туристам придется пройти около 15 пунктов контроля.
По данным газеты, путешественников дважды прощупывают сотрудники аэропорта, а каждая вещь пассажиров из ручной клади проверяется отдельно. Выход из автобуса, подвозящих туристов к самолету, допускается только по одному после проверки паспорта и посадочного талона.
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