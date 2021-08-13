Россиян, возвращающихся из Египта, ждут 15 пунктов досмотров

Туристам, возвращающимся из Шарм-эш-Шейха и Хургады прямым рейсом в Россию, предстоит пройти строгий досмотр перед полетом. Об этом сообщают «Известия».

По данным газеты, путешественников дважды прощупывают сотрудники аэропорта, а каждая вещь пассажиров из ручной клади проверяется отдельно. Выход из автобуса, подвозящих туристов к самолету, допускается только по одному после проверки паспорта и посадочного талона.