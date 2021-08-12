Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Стало известно, почему экскурсии по Египту не вызывают интереса у россиян

Стелла Шмель
24 минуты назад

Специалисты, работающие в сфере туристического рынка, выражают сомнения, что авиаэкскурсии по Египту будут востребованы среди российских путешественников. Об этом сообщает АТОР.

Эксперты: россияне не готовы путешествовать по Египту
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Речь идет о путешествиях в Каир, Луксор, Асуан и Абу-Симбел.

Недавно в Египте анонсировали запуск внутренних рейсов между красноморскими курортами и популярными у туристов направлениями. Цена такого путешествия будет составлять 99 долларов с человека за билет в обе стороны.

Тем не менее, эксперты уверены, что среди россиян такая возможность пользоваться высоким спросом не будет, потому что туристы из РФ летят в Египет в первую очередь за пляжным отдыхом. Также, помимо перелета с чеком в 200 долларов за двоих, туристы будут вынуждены оплатить отдельно обслуживание и учитывать допрасходы на питание. По прогнозам специалистов, одна такая экскурсия может обойтись в 450-500 долларов дополнительно к путевке.

Помимо этих факторов, следует учитывать менталитет. Россияне не привыкли пользоваться самолетом ради познавательной прогулки, предпочитая автобус, что снижает в том числе и расходы.

Ранее "Рамблер" писал, что эксперты назвали условия падения цен на туры в Египет.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители