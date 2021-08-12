Эксперты: россияне не готовы путешествовать по Египту

Специалисты, работающие в сфере туристического рынка, выражают сомнения, что авиаэкскурсии по Египту будут востребованы среди российских путешественников. Об этом сообщает АТОР.

Речь идет о путешествиях в Каир, Луксор, Асуан и Абу-Симбел.

Недавно в Египте анонсировали запуск внутренних рейсов между красноморскими курортами и популярными у туристов направлениями. Цена такого путешествия будет составлять 99 долларов с человека за билет в обе стороны.

Тем не менее, эксперты уверены, что среди россиян такая возможность пользоваться высоким спросом не будет, потому что туристы из РФ летят в Египет в первую очередь за пляжным отдыхом. Также, помимо перелета с чеком в 200 долларов за двоих, туристы будут вынуждены оплатить отдельно обслуживание и учитывать допрасходы на питание. По прогнозам специалистов, одна такая экскурсия может обойтись в 450-500 долларов дополнительно к путевке.

Помимо этих факторов, следует учитывать менталитет. Россияне не привыкли пользоваться самолетом ради познавательной прогулки, предпочитая автобус, что снижает в том числе и расходы.