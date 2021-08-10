Названы условия падения цен на туры в Египет

Туроператоры рассказали, при каких условиях цены на туры в Египет снизятся на 25 процентов. Об этом сообщает "Интерфакс".

По мнению генерального директора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна, это может произойти при запуске чартеров из 25-30 городов России на курорты страны.

В "Горячих турах и ТБГ" отметили, что в перспективе цена туров в Египет будет снижаться на 10-15 процентов, так как стартовые цены всегда корректируются.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что высокая цена на путевки обусловлена ограниченностью авиаперевозки. Однако при появлении дополнительных перевозчиков стоимость туров упадет на 30 процентов.

"Пока туристам доступно лишь 17 регулярных рейсов в неделю, и только из Москвы, цены останутся высокими", — считает эксперт.