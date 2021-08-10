Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Эксперты назвали условия падения цен на туры в Египет

Анастасия Иванова
1 час назад

Туроператоры рассказали, при каких условиях цены на туры в Египет снизятся на 25 процентов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Названы условия падения цен на туры в Египет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению генерального директора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна, это может произойти при запуске чартеров из 25-30 городов России на курорты страны.

В "Горячих турах и ТБГ" отметили, что в перспективе цена туров в Египет будет снижаться на 10-15 процентов, так как стартовые цены всегда корректируются.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что высокая цена на путевки обусловлена ограниченностью авиаперевозки. Однако при появлении дополнительных перевозчиков стоимость туров упадет на 30 процентов.

"Пока туристам доступно лишь 17 регулярных рейсов в неделю, и только из Москвы, цены останутся высокими", — считает эксперт.

Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне назвали самые важные услуги в отелях.

Новости путешествий,Алексан Мкртчян,Ирина Тюрина,Российский союз туриндустрии,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители