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Названы лучшие направления отдыха для россиянок с детьми

Диана Товсепова
1 час назад

Лучшими внутрироссийскими направлениями для бюджетного отдыха в сентябре стали курорты Крыма и Краснодарского края. Об этом говорят результаты исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Лучшие направления отдыха для россиянок с детьми
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Женщины с детьми, по данным сервиса, бронируют жилье на срок 5-16 дней и тратят на проживание 1,5 - 3,4 тысячи рублей в сутки. Самое дешевое жилье можно найти в Сочи (около 1,9 тысячи рублей за ночь), самое дорогое — в поселке Олененка в Крыму (3,4 тысячи рублей).

Кроме того, женщины с детьми выбирают экскурсионные туры в Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новогород. Цены на проживание отели и апартаменты в этих городах 1,7 тысячи рублей в сутки.

Высоким спросом также пользуется побережье Азовского моря. Например, проживание Кучугры Темрюкского района обойдется в 1,6 тысячи рублей за ночь.

Ранее "Рамблер" сообщал о пятнах нефти в Анапе.

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