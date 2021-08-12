Лучшие направления отдыха для россиянок с детьми

Лучшими внутрироссийскими направлениями для бюджетного отдыха в сентябре стали курорты Крыма и Краснодарского края. Об этом говорят результаты исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Женщины с детьми, по данным сервиса, бронируют жилье на срок 5-16 дней и тратят на проживание 1,5 - 3,4 тысячи рублей в сутки. Самое дешевое жилье можно найти в Сочи (около 1,9 тысячи рублей за ночь), самое дорогое — в поселке Олененка в Крыму (3,4 тысячи рублей).

Кроме того, женщины с детьми выбирают экскурсионные туры в Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новогород. Цены на проживание отели и апартаменты в этих городах 1,7 тысячи рублей в сутки.

Высоким спросом также пользуется побережье Азовского моря. Например, проживание Кучугры Темрюкского района обойдется в 1,6 тысячи рублей за ночь.