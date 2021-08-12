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Специалисты назвали преимущества турецких курортов над российскими

Диана Товсепова
1 час назад

Отечественные курорты, работающие по системе «все включено» сильно проигрывают турецким. Главные преимущества отелей в Турции назвали эксперты туристической отрасли в интервью «Комсомольской правде».

Названы преимущества турецких курортов над российскими
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Российские направления уступают турецким из-за того, что все участники цепочки тур услуг работают не слаженно, а отельеры стремятся в короткие сроки заработать как можно больше. Об этом рассказал общественный представитель Агентства стратегических инициатив по направлению «Туризм» Иван Кукарцев.

Еще одно преимущество — шведский стол. Из-за высокой стоимости продуктов отели России явно уступают по качеству и количеству еды. Такое мнение высказывает правления конфедерации обществ потребителей (КонФОП) Дмитрий Янин.

На курортах РФ туристов зачастую пытаются «раскрутить» на допуслуги. Кроме того, в нашей стране короткий курортный сезон, к примеру, в Крыму он длится с середины июня до конца сентября, а в Турции отдохнуть можно с апреля по октябрь.

Ранее "Рамблер" сообщал о путешествиях по Египту.

Новости путешествий,Дмитрий Янин,Агентство стратегических инициатив,Комсомольская правда,
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