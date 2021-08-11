"Спеклись за секунду": россиянка об отдыхе в ОАЭ

Российская путешественница Анна отдохнула в ОАЭ в августе и поделилась своими впечатлениями. Отзыв туристки опубликован на канале "Тонкости туризма" на платформе "Яндекс.Дзен".

Для своего отпуска россиянка выбрала эмират Фуджейра, поскольку "на его отели были максимальные скидки и самые лучшие предложения у туроператора".

По словам Анны, после перелета их ждала невыносимая жара и влажность:

"Мы спеклись за секунду".

Для отдыха был выбран отель Miramar Al Aqah Beach Resort 5* с категорией "все включено":

"Сервис выше всяких похвал, на территории огромный бассейн, до моря рукой подать, очень вкусно кормят. В этом отеле все максимально продумано для комфортного отдыха. Вокруг горы, море и ни одного ТЦ".

Анна также отметила, что прогулка по городу без экскурсий — "умереть от жары":

"Мы ездили на организованные экскурсии: сафари на джипах в пустыню (вечерняя экскурсия) и экскурсия по Дубаю (целый день). С группой нас возили по городу в автобусе с кондиционером, выводя на 10-15 минут на улицу фотографироваться с достопримечательностями, с заездами в кафе, "Дубай Молл", музеи и художественные галереи. На вечер был запланирован подъем на Бурдж-Халифу. Шоу фонтанов тоже удалось застать".

В итоге за такой отдых Анна потратила 118 тысяч рублей на семь дней.

Туристка также напомнила о правилах въезда и коронавирусные ограничение, среди которых сдача ПЦР-теста не позже чем за 72 часа до вылета, а по прилету необходим повторный тест. Также везде в Эмиратах нужно носить маски — штраф за отсутствие маски на лице, закрывающей нос и рот, более 800 долларов.