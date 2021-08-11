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Тунис готовится к возобновлению авиасообщения с РФ

Анастасия Иванова
36 минут назад

По словам чрезвычайного и полномочного посла Туниса в России Тарака бен Салема, страны договорились о возобновлении авиасообщения на взаимной основе. Об этом пишет АТОР.

Тунис готовится к возобновлению авиасообщения с РФ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Фактически сейчас мы ждем лишь очередного решения российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, который даст зеленый свет регулярным и, надеемся, чартерным рейсам в Тунис",

— отметил посол.

Он также добавил, что страна уже готова обеспечить конкурентоспособные цены по сравнению с другими массовыми пляжными направлениями, которые доступны россиянам.

При разрешении оперштаба наши соотечественники смогут добираться в аэропорты Энфида-Хаммамет и Монастир, а также на остров Джерба из Москвы (семь рейсов в неделю), Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Ранее "Рамблер" писал о том, что в отелях Египта зафиксируют минимальную цену за номер.

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