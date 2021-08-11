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В отелях Египта зафиксируют минимальную цену за номер

Анастасия Иванова
42 минуты назад

С 1 ноября власти Египта установят ценовой минимум в четырех- и пятизвездочных гостиницах. Об этом сообщает сообщает TourDom.

Цена за номер в "четверке" стартует с 28 долларов в сутки, в "пятерке" – с 40 долларов. Как пояснил министр туризма Египта Халед аль-Анани, мера должна "гарантировать высокий уровень сервиса гостям". А также меры позволит ограничить "недобросовестную конкуренцию" отельеров, которые занижают цены, ухудшая качество обслуживания.

Пока неясно, будет ли требование относиться только к тарифам "от стойки", то есть непосредственно от гостиниц, или же распространится и на контракты отельеров с туроператорами. По оценкам наблюдателей, проживание в отелях уже подорожало.

Как рассказал бывший руководитель Управления по продвижению туризма Египта Хишам ад-Дамери, рост стоимости туров произошел, так как операторы вкладываются в соблюдение антиковидных мер. К тому же, бюджетные отели категории "три звезды" до сих пор не возобновили работу.

Ранее "Рамблер" сообщал, сколько стоит отдых в Египте сейчас.

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