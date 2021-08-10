Сколько стоит отдых на курортах Египта

Стало известно, в какую сумму россиянам обойдется отдых на курортах Египта. Туристам придется заплатить свыше 60 тысяч рублей за неделю пребывания в стране. Об этом рассказала управляющий директор туроператора «Библио-Глобус» Ирина Костенко, слова которой приводят «Известия».

По словам эксперта, в 60 тысяч рублей обойдется семидневный отдых в Хургаде при двухместном размещении с полным пакетом. А поездка в Шарм-эш-Шейх будет стоить дороже - от 75 тысяч рублей за неделю.

Специалист также подчеркнула, что сейчас зафиксирован стабильный спрос на полеты в Египет до конца осенних детских каникул. Более того, уже сейчас россияне начали бронировать туры на новогодние праздники, сообщает Костенко.