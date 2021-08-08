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Объявлено о запуске прямых рейсов между Москвой и курортами Египта

Анна Арсеньева
1 час назад

Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir с 9 августа запускает прямые рейсы между Москвой и курортными городами Шарм-эш-Шейх и Хургада. Об этом говорится в заявлении компании.

Объявлено о запуске прямых рейсов между Москвой и Египтом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"В рамках постоянных усилий министерства гражданской авиации по активизации воздушного движения и въездного туризма в Египет, а также в связи с возобновлением турпотока из РФ после почти шестилетнего перерыва, EgyptAir объявляет о запуске семи рейсов в неделю из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду начиная с понедельника, 9 августа 2021 года", - сообщает авиакомпания.

Каждую неделю EgyptAir будет выполнять по четыре рейса в Хургаду и по три - в Шарм-эш-Шейх.

"Первый самолет EgyptAir из Москвы прибудет в аэропорт Хургады завтра, в понедельник, в 09:00".

Ранее "Рамблер" сообщал, что туристка съездила в Дагестан и рассказала об отдыхе на Кавказе.

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