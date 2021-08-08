Объявлено о запуске прямых рейсов между Москвой и Египтом

"В рамках постоянных усилий министерства гражданской авиации по активизации воздушного движения и въездного туризма в Египет, а также в связи с возобновлением турпотока из РФ после почти шестилетнего перерыва, EgyptAir объявляет о запуске семи рейсов в неделю из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду начиная с понедельника, 9 августа 2021 года", - сообщает авиакомпания.