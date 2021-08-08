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Туристка съездила в Дагестан и рассказала об отдыхе на Кавказе

Даня Виттиг
2 часа назад

Девушка по имени Екатерина съездила в Дагестан с подругами и рассказала об особенностях отдыха на Кавказе. Ее слова передает "Говорит Москва".

Туристка съездила в Дагестан и рассказала об отдыхе на Кавказе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Кавказ известен гостеприимством, и это не выдумки. Большинство действительно очень приветливо. Однако на пляже мы чувствовали себя некомфортно. На два дня мы сняли домик в нетуристическом месте в селе недалеко от Махачкалы на берегу Каспийского моря, из-за чего, видимо, произвели впечатление на местных, будучи единственными на пляже в открытых купальниках. Все девушки и даже некоторые мужчины купались в одежде. С нами пытались познакомиться минимум 12 раз, и не всегда эти мужчины понимали слово «нет». В самом городе моей подруге несколько раз сделали замечание из-за шорт и открытого топа: люди могли подойти и спросить, не стыдно ли так ходить. Также мне сделали замечание из-за курения, попросили спрятаться, чтобы «не позориться». Но в целом мы чувствовали себя безопасно».

Туристка посоветовала носить в Дагестане закрытую одежду или ехать в компании мужчины, оценила красоту природных ландшафтов и вкусную еду. Екатерина не пожалела, что они предпочли Дагестан отдыху за границей.

Ранее "Рамблер" сообщал о мифах про туризм в Дагестане.

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