Туристка съездила в Дагестан и рассказала об отдыхе на Кавказе

«Кавказ известен гостеприимством, и это не выдумки. Большинство действительно очень приветливо. Однако на пляже мы чувствовали себя некомфортно. На два дня мы сняли домик в нетуристическом месте в селе недалеко от Махачкалы на берегу Каспийского моря, из-за чего, видимо, произвели впечатление на местных, будучи единственными на пляже в открытых купальниках. Все девушки и даже некоторые мужчины купались в одежде. С нами пытались познакомиться минимум 12 раз, и не всегда эти мужчины понимали слово «нет». В самом городе моей подруге несколько раз сделали замечание из-за шорт и открытого топа: люди могли подойти и спросить, не стыдно ли так ходить. Также мне сделали замечание из-за курения, попросили спрятаться, чтобы «не позориться». Но в целом мы чувствовали себя безопасно».