"На Дагестан наговаривают по старой памяти"

Две девушки из России решили отправиться в путешествие в Дагестан. Этот опыт поездки они описали в блоге "Не сидеть на месте" на "Яндекс.Дзен".

Фото: Блог "Не сидеть на месте" в "Яндекс.Дзен" Блог "Не сидеть на месте" в "Яндекс.Дзен"

Сложности добавляло то, что девушки отправлялись в путешествие без мужчин и не знали, чего стоит опасаться.

"Я отдавала себе отчёт в том, что на Дагестан много всякого наговаривают по старой памяти. Отчеты и отзывы знакомых и незнакомых людей (в интернете) говорили о том, что в Дагестане спокойно",

- отметила одна из них.

Поначалу было волнительно ехать вдвоем в страну с другой культурой, но затем девушки успокоились. Россиянки опасались, что им буквально не дадут пройти без мужского внимания, но мужчины докучали редко.

"К нам действительно подходили знакомиться, были и прилипчивые товарищи. Но не так часто. И все, в конечном счете, понимали, что нам компания не нужна, и мы расходились с миром."

Более того, девушки отметили, что некоторые местные мужчины очень им помогли.

"Приглашали в семью на ужин, показывали дорогу и подвозили. Это всё были разные люди. И это была бескорыстная помощь, совершенно другой уровень общения".

Больше всего девушки опасались оскорбить кого-то своим поведением, поэтому вели себя скромно, были вежливыми и приветливыми.

"Мы путешествовали во время Рамадана (пост у мусульман), поэтому старались не есть и не пить днём на людях. Мы не ругались, не мусорили, не конфликтовали".

Россиянки пришли к выводу, что Дагестан - достаточно спокойное место.

"При стандартных и общепринятых мерах безопасности (это важно!) и при уважительном поведении (это ещё важнее!) я бы назвала Дагестан спокойным местом. Мне было здесь комфортнее, чем, например, в Абхазии".