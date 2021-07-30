Туристов в Дагестане попросили не носить шорты и юбки

Для отдыхающих в Дагестане выпустили памятку с советами. В буклете рассказывается о традициях Дагестана, а также о правилах поведения в мечетях и горах. Путешественников просят соблюдать этикет, не нарушать местных традиций и с уважением относиться к устоям и культуре. Об этом пишет "Национальный акцент".
В памятке есть целый пункт относительно туристического гардероба. Мужчин просят не надевать шорты, а женщин - платья и юбки выше колена, прозрачные блузки и вещи с глубоким декольте.
Не следует путешественникам и устраивать перекуры в общественных местах, употреблять алкоголь и появляться пьяными на людях.
Ранее "Рамблер" писал, что туристки возмутили жителей Дагестана внешним видом.