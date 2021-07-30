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Туристов в Дагестане попросили не носить шорты и юбки

Стелла Шмель
40 минут назад

Для отдыхающих в Дагестане выпустили памятку с советами. В буклете рассказывается о традициях Дагестана, а также о правилах поведения в мечетях и горах. Путешественников просят соблюдать этикет, не нарушать местных традиций и с уважением относиться к устоям и культуре. Об этом пишет "Национальный акцент".

Туристов в Дагестане попросили не носить шорты и юбки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В памятке есть целый пункт относительно туристического гардероба. Мужчин просят не надевать шорты, а женщин - платья и юбки выше колена, прозрачные блузки и вещи с глубоким декольте.

Не следует путешественникам и устраивать перекуры в общественных местах, употреблять алкоголь и появляться пьяными на людях.

Ранее "Рамблер" писал, что туристки возмутили жителей Дагестана внешним видом.

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