Туристов в Дагестане попросили не носить шорты и юбки

Для отдыхающих в Дагестане выпустили памятку с советами. В буклете рассказывается о традициях Дагестана, а также о правилах поведения в мечетях и горах. Путешественников просят соблюдать этикет, не нарушать местных традиций и с уважением относиться к устоям и культуре. Об этом пишет "Национальный акцент".