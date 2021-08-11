Названы лучшие страны для путешествия осенью

Россия, Египет и Греция вошли в список восьми лучших туристических направлений для путешествий осенью. Информация об этом появилась на сайте информационного интернет-портала 93.ru.

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В списке оказались курорты Краснодарского края и Крыма. Бархатный сезон в южных регионах страны тоже подходит для пляжного отдыха, так как море еще не остыло, а дневная температура не поднимается выше 30 градусов.

В перечень направлений также включили Египет. По мнению экспертов, осень — лучшее время для посещения республики из-за мягкой и комфортной погоды. В октябре воздух прогревается до 28 градусов, в ноябре — до 32 градусов.

Также среди рекомендуемых направлений указана Куба, где идеальное время для отдыха — вторая половина октября и ноябрь, когда заканчивается сезон ветров и дождей. Дневная температура в этот период держится в районе 30 градусов.

В списке оказалась Греция с небольшим количеством непродолжительных дождей. Для отдыха эксперты посоветовали выбирать острова Родос и Крит, где температура воды дольше оставляется приятной.