Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Названы лучшие страны для путешествия осенью

Анастасия Иванова
53 минуты назад

Россия, Египет и Греция вошли в список восьми лучших туристических направлений для путешествий осенью. Информация об этом появилась на сайте информационного интернет-портала 93.ru.

Названы лучшие страны для путешествия осенью
Фото: DepositphotosDepositphotos

В списке оказались курорты Краснодарского края и Крыма. Бархатный сезон в южных регионах страны тоже подходит для пляжного отдыха, так как море еще не остыло, а дневная температура не поднимается выше 30 градусов.

В перечень направлений также включили Египет. По мнению экспертов, осень — лучшее время для посещения республики из-за мягкой и комфортной погоды. В октябре воздух прогревается до 28 градусов, в ноябре — до 32 градусов.

Также среди рекомендуемых направлений указана Куба, где идеальное время для отдыха — вторая половина октября и ноябрь, когда заканчивается сезон ветров и дождей. Дневная температура в этот период держится в районе 30 градусов.

В списке оказалась Греция с небольшим количеством непродолжительных дождей. Для отдыха эксперты посоветовали выбирать острова Родос и Крит, где температура воды дольше оставляется приятной.

В топ-восемь также были включены Абхазия, Турция, Кипр и ОАЭ.

Ранее "Рамблер" сообщал, куда поехать с детьми в осенью.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители