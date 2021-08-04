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Названы популярные для отдыха с детьми места в РФ в бархатном сезоне

Диана Товсепова
3 часа назад

Самые популярные места в России для отдыха с детьми в бархатном сезоне назвали согласно результатам исследования онлайн-сервиса бронирования жилья TVIL.RU.

Популярные для отдыха с детьми места в РФ осенью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Оказалось, что самым востребованным направлением сентября-октября стала Евпатория. На знаменитом крымском курорте в среднем отдыхают около 12 дней. При этом день проживания обходится им в среднем в 2,9 тысячи рублей.

Второе место занял Сочи, где средняя стоимость ночи в гостинице составит 2,5 тысячи рублей. Третий город-лидер Санкт-Петербург, где снять номер на сутки можно от 3,9 тысячи рублей.

Популярными направлениями для отдыха с детьми в предстоящий бархатный сезон стали Ростов-на-Дону, Кисловодск, Воронеж, Нижний Новгород, Москва и Саратов.

Ранее "Рамблер" сообщал, что сказала о путешествиях в пандемию Ксения Собчак.

Отдых в России,Ксения Собчак,
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