Россиянин побывал в Крыму и раскрыл схемы обмана на рынках

Российский путешественник побывал в Крыму и рассказал, как продавцы обсчитывают покупателей на местных рынках. Об этом он рассказал в блоге на «Яндекс.Дзене».
Турист отметил, что торговцы всегда врут, говоря фразу «я торгую дороже, но для тебя сделаю скидку». В любом случае они называют одинаковую цену.
Россиянин уверен, что продавцы манипулируют доверием покупателя, предлагая «положить на пробу» товар, который не выбирал клиент.
«Вы покупаете уже не один килограмм фруктов, а полтора. Вам кажется, что все нормально — цена ведь такая же, но по факту вы просто тратите больше денег, чем планировали», — объяснил мужчина.
Также путешественник посоветовал туристам требовать лишь тот товар, который предлагают продегустировать.
«Помните, что на витрину всегда выставляют лучший товар — а с остальным, как повезет», — напомнил турист.
Он также порекомендовал «быть внимательнее и не принимать все на веру», когда продавцы называют свою продукцию «крымской» или сообщают, что собирали урожай сами.
«На мой взгляд, это самый обидный вариант развода. Мало того, что берут втридорога, так еще и пытаются выдать привозные продукты за местные», — считает путешественник.
Ранее "Рамблер" сообщал, что крымчан раздражает в туристах.