Россиянин побывал в Крыму и раскрыл схемы обмана на рынках

Российский путешественник побывал в Крыму и рассказал, как продавцы обсчитывают покупателей на местных рынках. Об этом он рассказал в блоге на «Яндекс.Дзене».

Турист отметил, что торговцы всегда врут, говоря фразу «я торгую дороже, но для тебя сделаю скидку». В любом случае они называют одинаковую цену.

Россиянин уверен, что продавцы манипулируют доверием покупателя, предлагая «положить на пробу» товар, который не выбирал клиент.

«Вы покупаете уже не один килограмм фруктов, а полтора. Вам кажется, что все нормально — цена ведь такая же, но по факту вы просто тратите больше денег, чем планировали», — объяснил мужчина.

Также путешественник посоветовал туристам требовать лишь тот товар, который предлагают продегустировать.

«Помните, что на витрину всегда выставляют лучший товар — а с остальным, как повезет», — напомнил турист.

Он также порекомендовал «быть внимательнее и не принимать все на веру», когда продавцы называют свою продукцию «крымской» или сообщают, что собирали урожай сами.