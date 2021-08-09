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Крымчане рассказали, что их раздражает в туристах

Анна Арсеньева
2 часа назад

Жители курортных городов Крыма рассказали, что им больше всего не нравится во время туристического сезона. Об этом сообщает ФАН.

Крымчане рассказали, что их раздражает в туристах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам местных, они уже привыкли к большому количеству людей на улицах, но свыкнуться с пробками отсутствием мест для парковки им сложно:

"У нас с этим даже зимой бывают проблемы, не говоря уже о летнем периоде, когда туристы приезжают на своих авто и оставляют их везде, где только можно, в том числе в неположенных местах. Из-за этого, кстати, тоже образуются пробки, а если еще из-за этого произошло ДТП, то город вообще может встать на несколько часов", — рассказал житель Ялты Александр.

Некоторых жителей Крыма раздражают любители громкой музыки в автомобиле, которые включают ее под окнами по ночами.

"Я каждый год сдаю комнату у себя в квартире и рада принимать гостей, но то, как некоторые себя ведут, просто возмутительно. Представьте: полночь, ты уже или лег, или уже спишь, и тут какой-то меломан решает врубить музыку на всю громкость. Ему плевать, отдыхаешь ты или нет. У меня дома стекла в окнах дрожат от этого. Бесит такое отношение к людям. Они считают, раз они на отдыхе, то могут вести себя шумно в любое время. А у меня ребенок, да и гости часто бывают с детьми", — сказала жительница Ялты Наталья.

Однако крымчане добавили, что и местные иногда ведут себя неподобающе, и призвали всех людей относится друг к другу по-человечески.

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