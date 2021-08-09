Крымчане рассказали, что их раздражает в туристах

"Я каждый год сдаю комнату у себя в квартире и рада принимать гостей, но то, как некоторые себя ведут, просто возмутительно. Представьте: полночь, ты уже или лег, или уже спишь, и тут какой-то меломан решает врубить музыку на всю громкость. Ему плевать, отдыхаешь ты или нет. У меня дома стекла в окнах дрожат от этого. Бесит такое отношение к людям. Они считают, раз они на отдыхе, то могут вести себя шумно в любое время. А у меня ребенок, да и гости часто бывают с детьми", — сказала жительница Ялты Наталья.