Раскрыт способ отдохнуть в Сочи на 10 тысяч в неделю

Турист из России прожил в Сочи неделю, потратив лишь 10 тысяч рублей. Он поделился способом "годного" отдыха при минимальных ограничениях. Об этом пишет портал "Тонкости туризма".

Россиянин мог потратить в день 1400 рублей. Проживание в эту сумму не входил. Путешественник определил, что 600 рублей в день будет тратить на еду. От отметил, что на эту сумму конечно "не разгуляешься", но можно дважды поесть в столовых со средним чеком 250-300 рублей.

Еще один способ бюджетно питаться - покупать продукты самим и готовить их. Как утверждает мужчина, такой способ может помочь спланировать меню на неделю "на две тысячи рублей".

Вход на пляж в Сочи был бесплатный, а вот за лежаки и зонтики требовали денег, поэтому путешественник обходился без этого.

"Лежать пришлось на своем полотенце, массируя спину и прочие части организма галькой и камушками".

Впрочем, россиянин отметил, что этот вопрос легко решить, купить коврик заранее.