Россияне назвали самые важные услуги в отелях

Эксперты опросили российских туристов и выяснили, какую услугу в отелях за границей они считают самой важной. Об этом сообщает TourDom.

Так, на первом месте оказалось наличие стабильного Wi-Fi. За это удобство проголосовали 34 процента опрошенных. Второй важной услугой 24 процента россиян назвали разнообразие еды на "шведском столе". Третье место занял "безупречно работающий кондиционер". За него проголосовали 15 процентов респондентов.

Кроме того, российские туристы обращают внимание на наличие качественного кофе (девять процентов участников исследования) и возможность пить шампанское на завтрак (семь процентов респондентов).