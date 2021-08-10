Отдохнувшая в Абхазии россиянка назвала недостатки курорта

Привыкшая к заграничному отдыху россиянка впервые посетила Абхазию и была крайне разочарована сервисом. Своими впечатления от поездки девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка остановилась в поселке Цандрипш. Он расположен в получасе езды от Гагры и полутора часах — от Пицунды. По словам автора, сервис там «на нуле». На пляже очень плохо развита инфраструктура: нет туалетов, раздевалок, а также мест для развлечения детей, сообщает путешественница. Кроме того, девушка осталась недовольна морем, которое было слишком грязным после шторма, и воду приходилось расчищать от коряг и бревен туристам.

«Местные делать с этим ничего не хотят»,

— подчеркнула она.

Тем не менее россиянку впечатлила природа Абхазии, которая, по ее словам, перекрывает все минусы курорта. Туристка посоветовала посетить Гегский водопад, Голубое озеро, гору Мамзышха, Альпийские луга и Черниговское ущелье. А популярное среди туристов озеро Рица у девушки восторга не вызвало.