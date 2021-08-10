Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Отдохнувшая в Абхазии россиянка назвала недостатки курорта

Катерина Саломе
1 час назад

Привыкшая к заграничному отдыху россиянка впервые посетила Абхазию и была крайне разочарована сервисом. Своими впечатления от поездки девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Отдохнувшая в Абхазии россиянка назвала недостатки курорта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Туристка остановилась в поселке Цандрипш. Он расположен в получасе езды от Гагры и полутора часах — от Пицунды. По словам автора, сервис там «на нуле». На пляже очень плохо развита инфраструктура: нет туалетов, раздевалок, а также мест для развлечения детей, сообщает путешественница. Кроме того, девушка осталась недовольна морем, которое было слишком грязным после шторма, и воду приходилось расчищать от коряг и бревен туристам.

«Местные делать с этим ничего не хотят»,

— подчеркнула она.

Тем не менее россиянку впечатлила природа Абхазии, которая, по ее словам, перекрывает все минусы курорта. Туристка посоветовала посетить Гегский водопад, Голубое озеро, гору Мамзышха, Альпийские луга и Черниговское ущелье. А популярное среди туристов озеро Рица у девушки восторга не вызвало.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что туристов в Абхазии призвали не купаться в озере Рица.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители