Туристов в Абхазии призвали не купаться в озере Рица

МЧС Абхазии обратилось к туристам с просьбой не купаться в озере Рица, так как дно водоема до конца не обследовано. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, есть риск несчастных случаев. Вода в озере Рица невысокой температуры. При этом впадающие в него реки создают подводные течения.

Как заявили в пресс-службе МЧС, озеро очень популярно у отдыхающих. Туристы купаются в нем, однако это запрещено.