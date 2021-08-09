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Туристов в Абхазии призвали не купаться в озере Рица

Анна Арсеньева
59 минут назад

МЧС Абхазии обратилось к туристам с просьбой не купаться в озере Рица, так как дно водоема до конца не обследовано. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Туристов в Абхазии призвали не купаться в озере Рица
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Кроме того, есть риск несчастных случаев. Вода в озере Рица невысокой температуры. При этом впадающие в него реки создают подводные течения.

Как заявили в пресс-службе МЧС, озеро очень популярно у отдыхающих. Туристы купаются в нем, однако это запрещено.

Ранее "Рамблер" сообщал, что туристы из Китая тратят по 55 тысяч за день в Питере.

Новости путешествий,МЧС,
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