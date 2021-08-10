Эксперты ответили, угрожают ли пожары в Греции туристам

"На Корфу пожаров не было. Ситуацию на Родосе сразу взяли под контроль. На Крите серьезных возгораний не фиксировали. Сейчас пожар бушует на полуострове Пелопоннес, но огонь не распространился на зону, где расположены отели, поэтому жизни и здоровью гостей ничего не угрожает. Возгорание почти локализовано", — сообщили в пресс-службе крупного туроператора.