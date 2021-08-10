Эксперты ответили, угрожают ли пожары в Греции туристам

Эксперты рассказали, что ситуация с пожарами в Греции остается напряженной. Однако они происходят вне туристических зон, где отдыхают россияне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.
На данный момент с пожарами борются в столичном регионе Аттика, на Пелопоннесе и острове Эвбея. Самый пострадавший район — север Эвбеи. Там пожары были на протяжении пяти дней. Но этот регион не востребован у россиян. Обычно туда едут сами греки или отдыхающие из Европы.
Отдельные очаги возгорания были зафиксированы на островах Закинф и Крит, но их быстро нейтрализовали.
"На Корфу пожаров не было. Ситуацию на Родосе сразу взяли под контроль. На Крите серьезных возгораний не фиксировали. Сейчас пожар бушует на полуострове Пелопоннес, но огонь не распространился на зону, где расположены отели, поэтому жизни и здоровью гостей ничего не угрожает. Возгорание почти локализовано", — сообщили в пресс-службе крупного туроператора.
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