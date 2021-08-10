Россиянам рассказали, как сэкономить в отпуске

Планирующим поездки по России путешественникам дали несколько советов о том, как сэкономить в отпуске. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказали специалисты сервиса BlaBlaCar.

Прежде всего, по словам экспертов, стоит начинать искать жилье заранее, прибегая к помощи специализированных сайтов и онлайн-сервисов. Выбирать отели нужно исходя из отзывов и их рейтинга.

«Постарайтесь забронировать жилье без предоплаты. Это поможет вам сэкономить время и деньги в случае, если на месте окажется, что номер не соответствует фотографиям и описанию»,

— предостерегли они.

Эксперты также посоветовали подписаться на рассылки авиакомпаний, чтобы следить за их акциями. Также при выборе билетов стоит учитывать, что перелеты в выходные и праздники стоят значительно дороже, чем ночные и утренние рейсы в будние дни.

Специалисты напомнили, что дешевле организовывать экскурсии самостоятельно, не прибегая к помощи гидов. Ведь вся информация о популярных туристических местах находится в открытом доступе в интернете - ее можно прочитать заранее. По мнению экспертов, стоит также воздержаться от перекуса в ресторанах в туристических местах.

«Выбирайте кафе, которые посещают местные жители, часто там вкусная и качественная еда, к тому же есть бизнес-ланчи»,

— отметили в сервисе.

В конце эксперты раскрыли секрет, как тратить меньше денег на развлечения. По их словам, во многих городах бывают дни бесплатного посещения музеев, проходят открытые стенд-ап вечера, выставки художников и фотографов, концерты и фестивали по случаю праздников.

«Информацию о таких мероприятиях следует искать в тематических группах в социальных сетях. Найти их можно, добавив к названию города слова "бесплатный" или "афиша"»,

— резюмировали специалисты.