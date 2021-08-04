Россиянин рассказал о способах сэкономить в Крыму

Россиянин раскрыл способы сэкономить деньги на отдыхе в Крыму, а также поделился хитростями, которые помогут «сохранить нервы» на курорте. Об этом мужчина рассказал на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь, турист посоветовал бронировать жилье заранее, так как иначе можно связаться с местными посредниками — «ишачками». Эти люди либо действительно хотят сдать жилье туристам по хорошей цене, либо будут возить путешественников по вымышленным адресам и потребуют дополнительной оплаты их услуг.

«Часто сразу сложно отличить одних от других».

Также турист предостерег отдыхающих от поездки на собственном автомобиле в южные регионы республики. Дело в том, что из-за обилия туристов на дорогах заторы.

«Если вы заметите, что из окна приближающегося автомобиля высунулась рука, уступите место. Это значит, что водитель спешит и ему не важно, что вы едете по главной. Зато если вы включите поворотник, вас пропустят в любом месте».

Путешественник напомнил, что парковаться необходимо только на организованных или платных парковках.

«Летом часто бесплатные парковки превращаются в платные. На них появляются люди с рациями в оранжевых жилетах, которые и чек выдать не могут».

Помимо прочего, блогер призвал не «гоняться за сувенирами», а покупать продукцию, которую производят в регионе, например, ароматические масла, мыло ручной работы, керамику и поделки из древесины. Однако цены на местное вино завышены.

В заключение турист отговаривает от обзорных экскурсий, так как рассказанные факты могут быть давно известны.