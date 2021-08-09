Туристы из Китая тратят по 55 тысяч за день в Питере

В Санкт-Петербурге провели опрос и выяснили, сколько тратит среднестатистический турист из Китая на отдыхе. Об этом сообщает издание "АиФ-Петербург".

В опросе приняли участие около одного миллиона граждан Китая из разных регионов. Из них более 44% хотя бы раз в жизни были в Санкт-Петербурге. 44, 6% опрошенных рассказали, что ездили в Северную столицу каждый год.

Лучшим временем для поездки в Питер путешественники из Китая назвали осень. За это время года проголосовали 55,7% респондентов. Осенний сезон популярен у туристов, так как это сезон отпусков в Китае.

Больше всего путешественники любят ходить в музеи и театры Санкт-Петербурга. Эти виды досуга предпочитают представляют 48,9% и 32,1% соответственно.

Что касается расходов, 52,2% респондентов заявили, что готовы потратить в городе от 11 000 до 55 000 тысяч рублей в день (1000 и 5000 юаней). 33,2% отметили, что могут позволить себе тратить по 55 000-110 000 рублей ежедневно (5000-10000 юаней).