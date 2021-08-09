Первых россиян в Египте встретили с подарками

В аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх приземлился первый за почти шесть лет самолет с российскими туристами. Об этом сообщает РИА Новости.
Рейс FV5633 выполнил Boeing 747 авиакомпании "Россия". Самолет вылетел из московского аэропорта "Шереметьево" и приземлился в Шарм-эш-Шейхе в 15:08 (16:08 по московскому времени).
Египтяне встретили первых российских туристов торжественно. Для них подготовили угощения и концерт.
До этого в Хургаде приземлились первые два рейса из Москвы
Ранее "Рамблер" сообщал, что объявлено о запуске прямых рейсов между Москвой и Египтом.