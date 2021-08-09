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Первых россиян в Египте встретили концертом и угощениями

Анна Арсеньева
2 часа назад

В аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх приземлился первый за почти шесть лет самолет с российскими туристами. Об этом сообщает РИА Новости.

Первых россиян в Египте встретили с подарками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рейс FV5633 выполнил Boeing 747 авиакомпании "Россия". Самолет вылетел из московского аэропорта "Шереметьево" и приземлился в Шарм-эш-Шейхе в 15:08 (16:08 по московскому времени).

Египтяне встретили первых российских туристов торжественно. Для них подготовили угощения и концерт.

До этого в Хургаде приземлились первые два рейса из Москвы

Ранее "Рамблер" сообщал, что объявлено о запуске прямых рейсов между Москвой и Египтом.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,Boeing,Авиакомпания Россия,
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