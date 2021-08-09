Раскрыты излюбленные направления россиян в 2021 году

Россияне рассказали, какие направления предпочитают рассматривать для путешествий в 2021 году. Об этом сообщает "360" со ссылкой на совместное исследование с Viber.
Оказалось, что чаще всего россияне интересуются Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи и Байкалом. Также предпочитают Италию и Францию.
61% респондентов придерживаются мнения, что в настоящее время путешествовать опасно, поэтому лучше остаться дома. 31% опрошенных предпочитают решать по ситуации, а еще 8% респондентов собираются в поездку в ближайшее время.
Также был задан вопрос о факторах, влияющих на выбор места отдыха. Оказалось, что 33% смотрят на безопасность курорта 28% учитывают удаленность от моря, а 18% обращают внимание на возможность въезда для непривитых туристов. Еще 16% учитывают стоимость билетов. И 5% берут в расчет статистику по заболевшим COVID-19.
Ранее "Рамблер" писал, что россияне рассказали, как выбирают места в поезде.