Израиль исключит Россию из списка запрещенных стран

Власти Израиля приняли решения исключить из списка запрещенных для посещения израильтянами в период пандемии без разрешения специальной комиссии ряд стран. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава еврейского государства. Перед вступлением в силу это решение должно быть утверждено комиссией Кнессета.

С 16 августа израильтяне смогут посетить Россию, Аргентину, Белоруссию, Великобританию, Индию, Кипр, Киргизию, Узбекистан и ЮАР.

Израиль сформировал "желтый" и "красный" списки государств.

В "красном" остаются Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция, для их посещения будет требоваться разрешение израильских властей.

В "желтом" спискея Австралия, Австрия, Венгрия, Гонконг, Китай, Молдова, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань и Чехия. Вернувшимся оттуда гражданам Израиля нужно будет изолироваться на сутки или до получения отрицательного теста на COVID-19.

Все остальные страны, в том числе и Россия, будут отнесены к "оранжевому" списку. Посещать их будет можно, но по возвращению обязательно прохождение недельного карантина даже для вакцинированных и переболевших.