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Россия возобновила авиасообщение с тремя странами

Стелла Шмель
1 час назад

С 9 августа туристы из России смогут отправиться в путешествие по еще трем открывшимся направлениям.

В частности, теперь можно добраться без пересадок до Бахрейна, Доминиканы и Молдовы. В Бахрейн на первое время запланировано два рейса в неделю, в Доминикану и Молдавию — по три рейса.

Также возобновлено авиасообщение с Египтом, в частности, туристов начнут принимать в Хургаде и в Шарм-эль-Шейхе.

Помимо этого, увеличено количество рейсов в Сирию до трех в неделю.

Ранее "Рамблер" писал, куда можно поехать россиянам с вакциной и без.

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