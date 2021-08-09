Россия возобновила авиасообщение с тремя странами

С 9 августа туристы из России смогут отправиться в путешествие по еще трем открывшимся направлениям.

В частности, теперь можно добраться без пересадок до Бахрейна, Доминиканы и Молдовы. В Бахрейн на первое время запланировано два рейса в неделю, в Доминикану и Молдавию — по три рейса.

Также возобновлено авиасообщение с Египтом, в частности, туристов начнут принимать в Хургаде и в Шарм-эль-Шейхе.