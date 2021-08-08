В Сочи объявлено экстренное предупреждение

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю объявила экстренное предупреждение в городе Сочи. Об этом сообщает РИА Новости. В курортном центре региона до девятого августа прогнозируют проливные дожди, грозы и шквалистый ветер:

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«С 7 по 9 августа на территории города Сочи... местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-24 м/с. На реках - резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок».

Специалисты попросили жителей и туристов не выходить из дома и заранее спрятать все ценные вещи во влагонепроницаемую ткань.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заверил, что все городские организации находятся в режиме повышенной готовности из-за риска схода селей.