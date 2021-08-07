В Анапе дрон спас тонущего туриста

По информации администрации Анапы туриста, заплывшего далеко в море, спасли с помощью дрона. Инцидент произошел на центральном пляже курорта. Отдыхающий заплыл далеко в море, переоценив свои силы, и начал тонуть. Система мониторинга зафиксировала произошедшее и отправила к нему дрон со спасательным жилетом. С его помощью отдыхающий смог продержаться на воде до прибытия спасателей на катере. На берегу медики оказали туристу необходимую помощь.
«Беспилотник прибыл к пострадавшему за считанные секунды и сбросил спасательный жилет, на нем он продержался на воде до прибытия спасателей на катере», — такая информация размещена в аккаунте администрации в Instagram.
Напомним, что дроны-спасатели на пляжах Анапы впервые заработали в этом году. Сейчас на центральном пляже установлены три спасательные вышки «Анаспас».
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