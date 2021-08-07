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В Анапе дрон спас тонущего туриста

Полина Алферова
1 час назад

По информации администрации Анапы туриста, заплывшего далеко в море, спасли с помощью дрона. Инцидент произошел на центральном пляже курорта. Отдыхающий заплыл далеко в море, переоценив свои силы, и начал тонуть. Система мониторинга зафиксировала произошедшее и отправила к нему дрон со спасательным жилетом. С его помощью отдыхающий смог продержаться на воде до прибытия спасателей на катере. На берегу медики оказали туристу необходимую помощь.

В Анапе дрон спас тонущего туриста
Фото: @admanapa@admanapa

«Беспилотник прибыл к пострадавшему за считанные секунды и сбросил спасательный жилет, на нем он продержался на воде до прибытия спасателей на катере», — такая информация размещена в аккаунте администрации в Instagram.

Напомним, что дроны-спасатели на пляжах Анапы впервые заработали в этом году. Сейчас на центральном пляже установлены три спасательные вышки «Анаспас».

Ранее «Рамблер» рассказал о том, что в Крыму хотят побить рекорд по числу туристов.

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