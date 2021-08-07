В Крыму хотят побить рекорд по числу туристов

Власти Крыма надеются по итогам текущего года принять у себя более 7,5 миллионов туристов. Об этом РИА Новости сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

Как утверждает депутат, с начала года полуостров посетили более пяти миллионов туристов. Он также подчеркнул, что благодаря активному туризму заметен существенный рост поступлений налогов в первой половине года. А также в Крыму «строгое соблюдение требований Роспотребнадзора в связи с коронавирусной инфекцией», добавил Волченко.

«Думаю, что, скорее всего, мы семи миллионов достигнем осенью. И выйдем за эти границы, приняв 7,5 миллионов туристов по итогам года»,

— отметил Волченко, добавив, что при превышении отметки в 7,5 миллиона человек полуостров побъет рекорд, установленный в 2019 году.