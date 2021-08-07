Количество лесных пожаров в Турции сократилось вдвое

Глава департамента коммуникаций администрации президента страны Фахреттин Алтун сообщил о том, что на юге Турции тушат пять лесных пожаров, из них четыре — в провинции Мугла. Об этом пишет РИА Новости.

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Накануне стало известно о том, что продолжается борьба с дюжиной лесных пожаров, среди них девять полыхают в провинциях Анталья и Мугла. Об этом заявило управление лесного хозяйства Турции.

Ранее глава Минздрава республики Фахреттин Коджа рассказал о том, что количество жертв возросло до восьми, а число пострадавших — до 864 человек.