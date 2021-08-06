Крымчанка рассказала о главной ошибке всех туристов

"Туристы ужасаются дороговизне на жилье, хотя цены начинаются от 500-600 рублей с человека. В этом сезоне лежак на городском пляже стоит 500 рублей с 9.00 до 18.00. Получается комната в высокий сезон, где есть мебель, санузел, бытовая техника, своя или общая кухня, стоит как лежак на пляже. И это в глазах туристов дорого. Они пытаются сторговаться и поселиться семьей, например, из 4-х человек за 1800 – 2000 рублей, да еще и на короткий срок (2-3 дня). И некоторым удается, хозяева уступают – впереди зима, а это время реконструкций и ремонтов. Никто ведь не отменял ущербы, поломки, разбитую посуду. Новые туристы в новом сезоне спросят, почему нет свежего ремонта, почему мебель не новая, а бытовая техника не этого года выпуска", - рассуждает автор.