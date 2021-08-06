В Краснодарском крае предсказали короткий бархатный сезон

«Температура морской воды держится примерно на таких же диапазонах: 23-25 градусов Цельсия. Море уже не такое теплое как летом, но еще достаточно благоприятное для купания», — рассказал Ткаченко. На курортах Кубани, как правило, этот период приходится на сентябрь и первую неделю октября.