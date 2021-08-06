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В Краснодарском крае предсказали короткий бархатный сезон

Даня Виттиг
1 час назад

Профессор, кандидат географических наук Юрий Ткаченко сообщил о коротком бархатном сезоне курортах Краснодарского края. По его мнению, тепло продлится до третьей декады сентября. Его слова передают «Аргументы и факты».

В Краснодарском крае предсказали короткий бархатный сезон
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам специалиста, бархатный сезон — это время стабилизации дневной температуры на уровне 25-26 градусов и минимальным количеством осадков.

«Температура морской воды держится примерно на таких же диапазонах: 23-25 градусов Цельсия. Море уже не такое теплое как летом, но еще достаточно благоприятное для купания», — рассказал Ткаченко. На курортах Кубани, как правило, этот период приходится на сентябрь и первую неделю октября.

Из-за прохладного июня море прогрелось недостаточно — после понижения дневной температуры минимум до 24 градусов верхние слои воды быстро начнут охлаждаться.

«Обычно бархатный сезон продлевается до октября при условии, если прогрет примерно 30-метровый верхний слой моря. Получается, что нижележащие слои морской акватории прогревают верхние и таким образом передают им тепло, в то время как те охлаждаются под влиянием прохладного воздуха. Тем самым обеспечивают эту комфортную температуру», — заявил профессор.

Так как прогретый слой воды немного тоньше обычного, в связи с чем бархатный сезон в крае должен быть коротким.

Ранее "Рамблер" сообщал, насколько полезна морская вода.

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