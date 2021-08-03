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Морская вода на самом деле полезная или все-таки нет

Даня Виттиг
2 часа назад

Из-за обилия солевых примесей и различных минералов, вода морей и океанов непригодна для питья. "Рамблер" выяснил, насколько такая вода полезная.

Морская вода на самом деле полезная или все-таки нет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Состав морской воды богат на различные минералы, которые положительно влияют на все функции организма человека. В ней содержится калий, фтор и бром, натрий, йод и кальций.

Полезные компоненты беспрепятственно проникают через клеточные барьеры кожи и насыщают организм минеральными элементами. Правда, одна серия купания должна длиться не менее 10 минут, а вода должна быть не холоднее 20 градусов. В таком случае, человек не подвергается перепадам температуры.

Спустя 10 минут в воде поры расширяются и из них выходят токсины. Поэтому очень важно ополаскиваться после морских процедур. Иначе вода будет высыхать, а токсины "вернутся" обратно через поры.

Морская вода помогает бороться с заболеваниями дыхательной системы. При этом полоскать горло или промывать нос водой, набранной у берега, нельзя. Вода в прибрежной зоне загрязнена людьми.

Никакого лечебного эффекта на носоглотку она не окажет, а вот усугубить ситуацию – да. Для оздоровления воду добывают на глубине, не менее двух метров, а затем очищают с помощью специальных фильтров.

Морская вода – источник йода, потому людям с заболеваниями щитовидной железы не рекомендуется долго находиться возле нее. Также не рекомендуется отдыхать на море гражданам, страдающим гипертонией, варикозом, высокой температурой и заболеваниями почек.

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