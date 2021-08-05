"Выжать денег": как устроен самый дорогой пляж Евпатории

Туристка рассказала про самый дорогой и закрытый пляж Крыма "Лазурный берег", который находится в Евпатории. Об этом она написала в своем блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Вход на пляж платный - 40 рублей с человека. По словам женщины, его считают самым "шикарным, чистым и безукоризненным". Однако местные туда не ходят. Кто-то не хочет платить, а кому-то не нравится обилие туристов.

Как рассказала россиянка, это отличное место для отдыха с детьми. Сам пляж чистый, песочный, "заход в море пологий", немноголюдно.

Однако повсюду очень много дополнительных платных услуг, которые стоят очень дорого. Например, массаж обойдется отдыхающим в 2000 рублей, беседка на 10 человек - в 4000 рублей в день, а десять минут на квадроцикле - в 3500 рублей. Маленький стакан капучино стоит на "Лазурном берегу" 200 рублей. При этом на набережной Евпатории его цена - 80-100 рублей.

"Так за что мы платим 40 рублей, помимо платных услуг? За возможность помыть ноги, принять душ, сходить в туалет. Но это-же самое есть и на других пляжах", - написала путешественница.

В итоге они уехали на пляж санатория "Маяк", который, по мнению россиянки, ничем не хуже, но бесплатный.

"Пробыли мы на этом пляже недолго, цены на все завышены, ощущение, как будто отдыхающие здесь нужны лишь для того, чтобы выжать из них по максимуму денег", - резюмировала туристка.