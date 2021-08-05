На Кубани рекордный ажиотаж туристов

Из-за закрытия большинства туристических направлений и, как следствие, приток отдыхающих на курорты Кубани, бизнес Краснодарского края, связанный с туризмом, смог в начале летнего сезона нарастить выручку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Гостиницы показали увеличенный оборот в мае-июне по сравнению с теми же месяцами 2019 года (более чем в полтора раза) до 16,4 миллиарда рублей. Из-за локдауна в 2020 году этот показатель за тот же период составил лишь 1,2 миллиарда рублей.

А выручка гостиниц, санаториев и заведений общепита Кубани составила 34,7 миллиарда рублей. Это 34% больше, чем в 2019 году.

Со спросом выросли и цены на номера в отелях. В прибрежных районах Сочи средняя цена номер в сетевых гостиницах уровня 4-5 звезд в июне выросла до 14,2 тысяч рублей за номер. Это на 63% больше, чем в июне 2019 года. В горах средняя стоимость ночи в июне выросла почти на 96%, до 6,5 тысяч рублей.

Вскоре, как считают эксперты, из-за открытия нескольких зарубежных направлений турпоток на российские курорты ослабится. Также этому способствуют новые ограничения на фоне пандемии, правила вступили в силу 1 августа.