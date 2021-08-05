Цены на отдых в Турции выросли на 20 процентов

Заместитель председателя Республиканской народной партии (РНП) Вели Агбаба заявил, что цены на отдых в Турции повысились. Стоимость размещения в отелях курорта в среднем подорожала на 20 процентов по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает "Турпром".

Цены выросли из-за резкого скачка уровня потребительской инфляции в стране. Инфляция за июль 2021 года стала самой высокой за последние 18 лет и составила 18,95 процента по сравнению с предыдущим годом.

Вели Агбаба сообщил, что это отразилось на ценах в отелях и ресторанах. Они поднялись на 2,72 процента по сравнению с прошлым месяцем, на 15,19 — по сравнению с декабрем предыдущего года, и на 20,63 процента с июля 2020 года.

Также примерно на 24 процента подорожал транспорт и продукты.