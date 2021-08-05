Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Цены на отдых в Турции выросли на 20 процентов

Анна Арсеньева
57 минут назад

Заместитель председателя Республиканской народной партии (РНП) Вели Агбаба заявил, что цены на отдых в Турции повысились. Стоимость размещения в отелях курорта в среднем подорожала на 20 процентов по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает "Турпром".

Цены на отдых в Турции выросли на 20 процентов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Цены выросли из-за резкого скачка уровня потребительской инфляции в стране. Инфляция за июль 2021 года стала самой высокой за последние 18 лет и составила 18,95 процента по сравнению с предыдущим годом.

Вели Агбаба сообщил, что это отразилось на ценах в отелях и ресторанах. Они поднялись на 2,72 процента по сравнению с прошлым месяцем, на 15,19 — по сравнению с декабрем предыдущего года, и на 20,63 процента с июля 2020 года.

Также примерно на 24 процента подорожал транспорт и продукты.

Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне перечислили альтернативы Турции.

Новости путешествий,Народно-республиканская партия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители