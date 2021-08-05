Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Дебош в аэропорту и курение на рейсе: новые скандалы российских туристок

Диана Товсепова
1 час назад

Скандалы с участием авиапассажиров не заканчиваются. На этот раз отличились женщины. Так, в Сети громко обсуждали столичную бизнес-вумен, которая решила закурить сигарету прямо на рейсе Бодрум — Москва.

Оказалось, что это была владелица одного из турагентств Москвы, возвращавшаяся из Турции. Дама летела бизнес-классом и вдруг момент решила закурить, даже не вставая с места. Уже по прилету в аэропорт даму встретили сотрудники полиции, которые отвезли ее в отдел и составили протокол за мелкое хулиганство.

Еще один скандал учинила другая россиянка. Так женщина устроила дебош в Шереметьево.

В Шереметьево пьяная пассажирка устроила дебош. Девушка кричала матом, громила стойки регистрации и угрожала все разнести. Смотрите видео, чтобы узнать подробности скандала.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что пассажир домогался до стюардесс и был примотан к креслу.

Новости путешествий,Видео,Аэропорт Шереметьево,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители