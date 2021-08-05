Скандалы с участием авиапассажиров не заканчиваются. На этот раз отличились женщины. Так, в Сети громко обсуждали столичную бизнес-вумен, которая решила закурить сигарету прямо на рейсе Бодрум — Москва.

Оказалось, что это была владелица одного из турагентств Москвы, возвращавшаяся из Турции. Дама летела бизнес-классом и вдруг момент решила закурить, даже не вставая с места. Уже по прилету в аэропорт даму встретили сотрудники полиции, которые отвезли ее в отдел и составили протокол за мелкое хулиганство.

Еще один скандал учинила другая россиянка. Так женщина устроила дебош в Шереметьево.

В Шереметьево пьяная пассажирка устроила дебош. Девушка кричала матом, громила стойки регистрации и угрожала все разнести. Смотрите видео, чтобы узнать подробности скандала.