Пассажир домогался стюардесс и был примотан к креслу

Пассажир устроил дебош и драку на борту самолета и был примотан попутчиками скотчем к креслу до окончания рейса.

Фото: Кадр: nypost.com Кадр: nypost.com

Уточняется, что инцидент произошел пассажир самолета публично домогался стюардесс и был примотан скотчем к креслу.

Так, авиалайнер 31 июля следовал из Филадельфии в Майами. 22-летний Максвелл Берри во время полета заказал два напитка и начал открыто домогаться стюардессы, никак не реагируя на замечания экипажа.

Позже он бродил по самолету с оголенным торсом в течении 15 минут. Затем дебошир обнял двух стюардесс и начал трогать их за грудь. Мужчину в итоге насильно усадили в кресло, но начал драку с бортпроводником. За это мужчина был примотан к своему сиденью скотчем и обездвижен.

После приземления туриста задержали правоохранительные органы.