Пассажир домогался стюардесс и был примотан к креслу

Пассажир устроил дебош и драку на борту самолета и был примотан попутчиками скотчем к креслу до окончания рейса.
Уточняется, что инцидент произошел пассажир самолета публично домогался стюардесс и был примотан скотчем к креслу.
Так, авиалайнер 31 июля следовал из Филадельфии в Майами. 22-летний Максвелл Берри во время полета заказал два напитка и начал открыто домогаться стюардессы, никак не реагируя на замечания экипажа.
Позже он бродил по самолету с оголенным торсом в течении 15 минут. Затем дебошир обнял двух стюардесс и начал трогать их за грудь. Мужчину в итоге насильно усадили в кресло, но начал драку с бортпроводником. За это мужчина был примотан к своему сиденью скотчем и обездвижен.
После приземления туриста задержали правоохранительные органы.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса унизила пассажирку из-за коротких шорт.