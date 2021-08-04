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Пассажир домогался стюардесс и был примотан к креслу

Диана Товсепова
28 минут назад

Пассажир устроил дебош и драку на борту самолета и был примотан попутчиками скотчем к креслу до окончания рейса.

Пассажир домогался стюардесс и был примотан к креслу
Фото: Кадр: nypost.comКадр: nypost.com

Уточняется, что инцидент произошел пассажир самолета публично домогался стюардесс и был примотан скотчем к креслу.

Так, авиалайнер 31 июля следовал из Филадельфии в Майами. 22-летний Максвелл Берри во время полета заказал два напитка и начал открыто домогаться стюардессы, никак не реагируя на замечания экипажа.

Позже он бродил по самолету с оголенным торсом в течении 15 минут. Затем дебошир обнял двух стюардесс и начал трогать их за грудь. Мужчину в итоге насильно усадили в кресло, но начал драку с бортпроводником. За это мужчина был примотан к своему сиденью скотчем и обездвижен.

После приземления туриста задержали правоохранительные органы.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса унизила пассажирку из-за коротких шорт.

Новости путешествий,МВД,
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