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Огненный ад: аномальная жара и пожары в Греции

Диана Товсепова
2 часа назад

Грецию, вслед за Турцией, настигли пожары. Ситуация уже обострилась до предела.

СМИ сообщают, что лесные пожары уже подступают к Афинам, а в пригороде начали эвакуацию местных жителей. Пламя достигло жилых строений. Власти пытаются бороться с пожарами, перекрывают железнодорожное сообщение и закрывают автодороги. Однако тушение пожаров усложняет жара, какой здесь не было уже 30 лет. Смотрите видео, чтобы узнать подробности.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что российские туристы рассказывали о пожарах в Турции.

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