Огненный ад: аномальная жара и пожары в Греции

СМИ сообщают, что лесные пожары уже подступают к Афинам, а в пригороде начали эвакуацию местных жителей. Пламя достигло жилых строений. Власти пытаются бороться с пожарами, перекрывают железнодорожное сообщение и закрывают автодороги. Однако тушение пожаров усложняет жара, какой здесь не было уже 30 лет. Смотрите видео, чтобы узнать подробности.