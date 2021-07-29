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"Трудно дышать": россиянка рассказала о пожарах в Турции

Анна Арсеньева
39 минут назад

Россиянка рассказала о ситуации с лесными пожарами в Турции. Туристка отдыхает на курорте Сиде. Видео публикует RT в своем Telegram-канале.

"Трудно дышать": россиянка — о пожарах в Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам россиянки, небо над ее отелем покрыто смогом от дыма, а в воздухе стоит "прокопченный" запах. Падающий пепел пачкает одежду и полотенца туристов на балконах гостиницы.

"Кругом такая дымка очень неприятная, потому трудно дышать и режет глаза", — рассказала туристка.

С пяти-шести часов утра в небе начинают летать вертолеты пожарной службы. Однако пока все туристы находятся на территории отеля, и паники нет.

"Настроение, естественно, никакое. Потому что ни купаться, ни загорать невозможно. Просто сидим на пляже", — сказала девушка.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в Турции эвакуируют туристов из-за лесных пожаров.

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