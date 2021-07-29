"Трудно дышать": россиянка — о пожарах в Турции

Россиянка рассказала о ситуации с лесными пожарами в Турции. Туристка отдыхает на курорте Сиде. Видео публикует RT в своем Telegram-канале.

По словам россиянки, небо над ее отелем покрыто смогом от дыма, а в воздухе стоит "прокопченный" запах. Падающий пепел пачкает одежду и полотенца туристов на балконах гостиницы.

"Кругом такая дымка очень неприятная, потому трудно дышать и режет глаза", — рассказала туристка.

С пяти-шести часов утра в небе начинают летать вертолеты пожарной службы. Однако пока все туристы находятся на территории отеля, и паники нет.