"Трудно дышать": россиянка — о пожарах в Турции

Россиянка рассказала о ситуации с лесными пожарами в Турции. Туристка отдыхает на курорте Сиде. Видео публикует RT в своем Telegram-канале.
По словам россиянки, небо над ее отелем покрыто смогом от дыма, а в воздухе стоит "прокопченный" запах. Падающий пепел пачкает одежду и полотенца туристов на балконах гостиницы.
"Кругом такая дымка очень неприятная, потому трудно дышать и режет глаза", — рассказала туристка.
С пяти-шести часов утра в небе начинают летать вертолеты пожарной службы. Однако пока все туристы находятся на территории отеля, и паники нет.
"Настроение, естественно, никакое. Потому что ни купаться, ни загорать невозможно. Просто сидим на пляже", — сказала девушка.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Турции эвакуируют туристов из-за лесных пожаров.