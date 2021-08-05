Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Россиянам объяснили повышение цен на отдых внутри страны и за границей

Диана Товсепова
43 минуты назад

Стоимость отдыха внутри РФ и за рубежом выросла по сравнению с 2019 годом, когда пандемии не было. Причины роста стоимости путевок объяснила Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Почему в России и за рубежом поднялись цены на отдых
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«По сути дешевых или горящих спецпредложений со снижением цены на 30 и более процентов больше нет. Бюджетный отдых сохранился на внутренних курортах и турецком направлении, где есть чартеры и можно маневрировать ценой», — рассказала руководитель АТОР.

Она отметила, что в большинстве направлений дефицита отдыхающих нет. Поэтому спрос превышает предложение и конкуренции за клиентов нет, поэтому цены не снижаются.

При этом некоторых направлениях — ОАЭ, Греция, Куба — динамика роста оказалась даже более 25 %.

Ломидзе также отметила, что туроператоры сообщают о увеличении спроса на бронирования дорогих отелей:

«Это началось еще в 2020 году, а сейчас стало однозначной тенденцией. В первую очередь выкупается то, что дорого».

По мнению специалиста, так происходит, потому материальное положение отдыхающих в премиальном сегменте не изменилось из-за пандемии.

Ранее "Рамблер" сообщал о снижении цен в Краснодарском крае.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители