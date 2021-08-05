Почему в России и за рубежом поднялись цены на отдых

Стоимость отдыха внутри РФ и за рубежом выросла по сравнению с 2019 годом, когда пандемии не было. Причины роста стоимости путевок объяснила Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По сути дешевых или горящих спецпредложений со снижением цены на 30 и более процентов больше нет. Бюджетный отдых сохранился на внутренних курортах и турецком направлении, где есть чартеры и можно маневрировать ценой», — рассказала руководитель АТОР.

Она отметила, что в большинстве направлений дефицита отдыхающих нет. Поэтому спрос превышает предложение и конкуренции за клиентов нет, поэтому цены не снижаются.

При этом некоторых направлениях — ОАЭ, Греция, Куба — динамика роста оказалась даже более 25 %.

Ломидзе также отметила, что туроператоры сообщают о увеличении спроса на бронирования дорогих отелей:

«Это началось еще в 2020 году, а сейчас стало однозначной тенденцией. В первую очередь выкупается то, что дорого».

По мнению специалиста, так происходит, потому материальное положение отдыхающих в премиальном сегменте не изменилось из-за пандемии.