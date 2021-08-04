В Краснодарском крае снизились цены на отдых

«Туроператоры ожидают падения потока в августе не менее чем на 30 процентов, а в сентябре — на 50 процентов к 2019 году. Всего из-за новых правил заселения в отели край может за эти два месяца потерять не менее 1,6 миллиона туристов», — объяснила Тюрина.