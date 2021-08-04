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В Краснодарском крае снизились цены на отдых

Диана Товсепова
1 час назад

Цены на отдых в Краснодарском крае в среднем упали на 10% после введения коронавирусных ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

В Краснодарском крае снизились цены на отдых
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Туроператоры ожидают падения потока в августе не менее чем на 30 процентов, а в сентябре — на 50 процентов к 2019 году. Всего из-за новых правил заселения в отели край может за эти два месяца потерять не менее 1,6 миллиона туристов», — объяснила Тюрина.

Она добавила, что после объявления о новых ограничениях начались массовые отказы от путевок.

Продажи туров на август в Сочи, о словам пресс-секретаря РСТ, отстают от показателей 2019 года на 44 %. Скидки отельеров не помогают, потому как туристы не хотят вакцинироваться ради отпуска в Краснодарском крае.

Тюрина считает, что цены падают и из-за возобновления авиасообщения с любимой россиянами Турцией.

«По оценкам туроператоров, недозагрузка отелей в Краснодарском крае в августе составляет 20-25 процентов. Отели из-за этого уже снизили цены на 10-20 процентов, многие предлагают спецпредложения для семей — скидки на размещение детей достигают 50 процентов», — отметила специалист.

Ранее "Рамблер" сообщал о признаках настоящих сочинцев.

Новости путешествий,Ирина Тюрина,Российский союз туриндустрии,
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