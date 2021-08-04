«Сочи — это не Кубань»: в Сети назвали признаки сочинцев

В сообществе «Типичный Сочи» рассказали как узнать горожанина по нескольким признакам. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сначала автор подчеркнул, что в Сочи, как и везде встречаются разные люди, однако их объединяет несколько «пунктиков».

Видео дня

Во-первых, фраза «Мы в Сочах ракушки собирали» может вызывать у любого сочинца гневный взгляд.

Во-вторых, настоящий сочинец купается в шортах, но уверен, что гулять в купальнике вне пляжа неуместно.

В-третьих, по мнению сочинцев, Сочи — это не Кубань

«Мы находимся в другом климате территориально, мы сочинцы»

Кроме того, сочинец растеряется, если поинтересоваться у него, где здесь Адлер, так как теперь это район Большого Сочи. Также жители города недоумевают, когда их спрашивают по поводу Олимпиады-2014.

«Сочинцев удивляет вопрос: бывали ли мы на Олимпиаде? А где же нам еще быть, если мы здесь живем! Этот вопрос ставит в тупик: как не бывать на олимпиаде, если она проходит на территории твоего родного города».

Также сочинцы уверены, что высокие цены на продукты прямо зависят от близости к пляжу. А чтобы найти что-нибудь дешевле, стоит только прогуляться подальше от центра.

Не все комментаторы согласились с перечисленными признаками настоящего сочинца. Одни вообще засомневались в существовании коренных горожан, другие решили, что автор статьи не сочинец. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Валентин Подолянко: «Я думаю что 80% "сочинцев" не из Сочи »

Екатерина Александрова: «Да, конечно, все выбирают, где им жить хочется, но наш Сочи уж сильно разрекламирован».

Sergo Niki: «Отдыхали в Сочи с семьёй в середине июля. Никакого негатива нигде не встречал. Хозяева гостевого дома пожилая пара. Очень приветливые и добрые люди. Ходили на пляж возле санатория Русь..За территорией пляжа видел в купальниках пару раз. Тоже считаю это неуместным».

Ринат Петров: «Истина. А ещё они очень добрые, гостеприимные. А ещё сочинца можно по одежде различить, по причёске по говору. И ещё местные девушки купаются в шортах и майках».

Александр Rappchik: «Сочинцы очень сильно любят животных (почти в каждой семье есть животина), любят футбол, уважают соседей, любят посплетничать, свой говор, прыгать с буны (по-своему), любят выпивать».

Богдан Титов: «Основная отличительная черта это джинсы, желательно черные в любую жару».

Олег Шепелев: «Согласен со всем, кроме говора. Может, потому, что сам коренной сочинец и себя со стороны не слышу. Вся Кубань - да, сплошной «южный говор», мы их поэтому вычисляем с первого слова. Но, как уже правильно сказали, Сочи- не Кубань».

Оксана Андраш: «Сочинцы очень терпеливые и деликатные. И да, во всём чёрном в пекло не раз видела».

Наталья Грельера: «Обычно такие посты пишут приезжие. Местных эта тема не цепляет. Сочинцами называют себя все ,кто приехал и прожил пару месяцев . Слово бздыхи я слышала только от тех кто сам приехал когда-либо из другого региона. Местные же хорошо понимают ситуацию и как все кавказцы априори являются гостеприимными».

Евгений Будаговский: «Жил в Сочи и работал в ИТ сфере. Коренные сочинцы никакие. Мало кто хочет работать, а если кто работает, то как будто по пояс в воде. Ещё они необязательные. Конечно, это не про всех, но таких большинство».

Дмитрий Гончаров: «А ещё в Сочи, почти нет тех кто здесь родился! Большая часть приехали из других городов, кто-то раньше, кто-то пару лет назад!»

Алена Зарецкая: «Сочинцы коренные, я заметила, за словом в карман не полезут. Очень бы хотелось, чтобы были подобрее и тактичнее. Идешь по рынку, как только тебя не назовут и экскурсантом, и «нечего тут гулять».

Олег Шепелев: «Сочинцы (минимум в третьем поколении) как раз бледнокожие, ибо море всегда рядом и никуда не убежит, можно два года спокойно на нём не появляться, а летом отдыхать у водопадов/речек в тенистых лесах, жаря шашлыки».

Сергей Алексеевич: «А мне Сочи за 2 недели надоел. Ничего тут нет, кроме моря, которое надоедает. Осенью слякоть, летом жара, цены на жилье космос, не, дома лучше».

Алина Давыденко: «Климат субтропический, а не умеренный и сочинцы больше кавказцами себя считают, чем кубанцами».

Сергей Кондратенко: «Сочинца легко узнать за рулём, он не использует поворотники и всегда фигачит через сплошную».

Татьяна Тен: «Я хоть всего четыре года в Сочи живу, но меня прям задевает, когда приезжие говорят не в Сочи, а в Сочах, пытаются склонять, как им вздумается, иной раз прибить хочется».

Алексей Кузьменко: «Мы не Кубань! Мы черноморское побережье Северного Кавказа! Мы не аграрии, у нас туристический бизнес! Как жаль, что заработанные деньги из Сочи идут в краевую администрацию. Можно много интересного говорить о самом пока ещё красивом уголке России!»

Ангелина Царева: «Кубань находится, где река Кубань. Сочи это Краснодарский край, но никак не Кубань».

Кристина Брязгова: «Заносчивая писанина коренного сочинца, мы такие, мы сякие. Правда в том, что никто не любит приезжих и туристов - ни сочинцы, ни москвичи, ни ростовчане, ну никто! Даже несмотря на то, что они потенциально хлеб... Сочинцы называют туристов бздыхами. Они говорят, что только плохих туристов, ну якобы тех, кто мусорит. Но нет, всех подряд они так называют. А ещё любят говорить о том, что они в каком-то поколении, будто это имеет значение...То, что говорят, что сочинцы не любят работать - это правда. А кто любит работать? Просто у них другая работа, сдавать жилье сложно, те, кто сдавал - поймут. Так же они продают хурму, инжир и другие фрукты, так это тоже работа, их ещё пролезть собрать надо!»