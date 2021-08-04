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Россиянам рассказали, где необычно отдохнуть в России

Диана Товсепова
1 час назад

Эксперты назвали идеи для необычных путешествий по России. Так, российским туристам порекомендовали посетить Урал, Северный Кавказ и Дальний Восток. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».

Где необычно отдохнуть в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, в Ростуризме порекомендовали присмотреться к оздоровительному или активному отдыху на природе в Башкирии, Челябинской области или в республиках Северного Кавказа — Кабардино-Балкарии, Чечне, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

Из менее распространенных направлений назвали Мурманскую область, Камчатку, Сахалин и Приморский край.

Эксперты посоветовали также речные и железнодорожные круизы.

Ранее "Рамблер" сообщал о популярных местах для отдыха осенью.

Новости путешествий,Ростуризм,
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